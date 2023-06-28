Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию главы МИД Германии Бербок ради Путина

Фото: kremlin.ru

Немецкий телеканал Phoenix прервал показ пресс-конференции главы МИД Германии Анналены Бербок и пустил в эфир выступление президента России Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Бербок и глава МИД ЮАР Наледи Пандор общались с журналистами на тему ситуации в России.

Отмечается, что телеканал пустил в эфир речь Путина без перевода.

27 июня Путин обратился в Кремле к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО. Президент заявил, что военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну на территории России.

Путин отметил, что российские службы уберегли Родину от потрясений и сумели защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

Владимир Путин обратился к подразделениям силовых ведомств на Соборной площади Кремля