Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии

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Два человека стали жертвами стрельбы в штате Калифорния. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя местной больницы.

Известно, что инцидент случился в сортировочном центре торговой сети Walmart в городе Ред-Блафф. Сотрудник центра рассказал, что слышал от 50 до 60 выстрелов.

По предварительным данным, еще четыре человека получили ранения. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

21 июня стрельба произошла в городе Миннеаполис в США. Инцидент произошел в районе Хеннепин.

В результате стрельбы погиб один мужчина. Еще 11 человек получили ранения.