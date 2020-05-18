Пять подростков пострадали при стрельбе в Калифорнии

Фото: ТАСС/TOMAS OVALLE/EPA/

Неизвестный устроил стрельбу в Калифорнии. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, преступник стрелял по окнам квартиры жилого дома, где находились подростки. Они доставлены в больницу. Полиция организовала проверку по факту происшествия.

Накануне не менее 13 человек получили ранения при стрельбе на поминальной службе в штате Луизиана. Неизвестный открыл стрельбу в городе Богалуса к северо-востоку от Нового Орлеана. В результате происшествия пострадал один человек.

В конце февраля неизвестный открыл стрельбу в пивоварне в США. В результате случившегося погибли семь человек, в том числе и сам стрелявший.