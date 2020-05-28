Ребенок с двумя ртами появился на свет в США

Фото: casereports.bmj.com

В Соединенных Штатах родилась девочка с двумя ртами. Про необычный случай говорится в работе, представленной в медицинском журнале BMJ Case Reports.

В материале утверждается, что первые признаки отклонения наблюдались до появления ребенка на свет. Когда матери сделали УЗИ на третьем триместре беременности, у плода обнаружили аномальную массу на правой стороне челюстной кости. Врачи посчитали, что у него врожденная киста, тератома или фиброзная дисплазия.

После родов медики осмотрели ребенка и увидели второй рот, величина которого около сантиметра с миниатюрной челюстью. Кроме того, у новорожденной были непрорезавшиеся зубы и рудиментарный язык, повторяющий движения основного.

Медицинские специалисты пришли к выводу, что к подобной аномалии могла привести дипрозопия. Данный порок является очень редким, он вызывает повторение черепно-лицевых структур. Когда девочке исполнилось шесть месяцев, ей сделали операцию. В результате хирурги удалили дополнительный рот.

С момента операции прошло полгода, швы на лице девочки зажили.

Ранее врач предупредила беременных о возможном влиянии коронавируса на развитие ребенка. По словам медика, коронавирусная инфекция в первые 3 месяца беременности способна повлиять на рост плода, а во вторые 3 – вызвать задержку в его развитии.