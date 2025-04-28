Бывшая вилла Германа Геринга выставлена на продажу за 18 млн евро

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Бывшая вилла одного из главных руководителей нацистской Германии Германа Геринга выставлена на продажу. Ее стоимость составляет 18 миллионов евро, сообщает издание Bild.

Участок располагается на острове Зюльт в Северном море. Его приобрела супруга Геринга у наследников еврейского предпринимателя в 1936 году. При этом платежных документов в архивах уже не осталось, однако есть запись гестапо о конфискации "еврейского имущества" и земельного участка в Северном море. Площадь дома оценивается в 200 квадратных метров. В нем находятся 3 спальни и 3 ванных комнаты.

В 1957 году виллу купил кельнский промышленник, после этого участок сменил еще несколько владельцев и оказался у мультимиллионера Ханса Нольте. За виллу он заплатил 8,7 миллиона евро. С тех пор в доме была проведена капитальная реконструкция.

"История этого дома должна напоминать нам о том, что зло и безумие часто прячутся за внешне обыденным, кажущимся безобидным "нормальным" соседством", – отметил мультимиллионер.

Ранее на продажу была выставлена вилла Paisible в Швейцарии, которая принадлежала британской актрисе Одри Хепберн, за 20,8 миллиона долларов. Она владела ей с 1963 года до своей смерти в 1993 году. Трехэтажное здание XVIII века, в котором есть 12 спален и 8 ванных комнат, находится в деревне под Женевой.

