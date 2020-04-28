Брэд Питт высмеял заявления Трампа о COVID-19 в образе главного вирусолога США

Фото: youtube.com/Saturday Night Live

Голливудский артист Брэд Питт решил высмеять президента США Дональда Трампа. Для этого актер перевоплотился в ученого и главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, передает "Газета.ру".

Ролик с обращением Питта показали в скетч-шоу Saturday Night Live. В частности, Питт высмеял слова американского главы, что вакцина от коронавирусной инфекции появится "относительно скоро".

"Относительно всей истории Земли? Естественно, тогда вакцину изобретут очень быстро. Но если вы скажете другу, что приедете относительно скоро, а появитесь через полтора года, ваш друг был бы относительно раздражен", – иронично комментирует актер заявления Трампа.

Утверждение, что новый вирус можно лечить солнечным светом и дезинфицирующими средствами, Питт прокомментировать не смог. В итоге он просто молча закрыл глаза ладонью, а также извинился, что потрогал лицо руками.

Недавно Трамп обвинил ВОЗ в плохой работе во время пандемии.