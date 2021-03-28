Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

04:04

Более 100 человек задержали на акции протеста в Белоруссии

за рубежом

Фото: TASS/AP

Более 100 человек доставили в отделения милиции Белоруссии за нарушения административного законодательства в субботу, 27 марта.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, в основном это одиночные пикеты и нарушения общественного порядка.

При этом в Telegram республиканского МВД отмечается, что протестная активность в Белоруссии приближена к нулю.

"Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия", – говорится в сообщении.

Малочисленные группы с незарегистрированной символикой были замечены в Минске и доставлены в отделения для разбирательства.

Также в некоторых районах были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами, добавили в МВД.

Госавтоинспекция Минска ранее заявила, что автомобилисты, которые сигналят в знак протеста во время акций, будут лишаться прав.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать