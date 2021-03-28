Более 100 человек задержали на акции протеста в Белоруссии

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Более 100 человек доставили в отделения милиции Белоруссии за нарушения административного законодательства в субботу, 27 марта.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, в основном это одиночные пикеты и нарушения общественного порядка.

При этом в Telegram республиканского МВД отмечается, что протестная активность в Белоруссии приближена к нулю.

"Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия", – говорится в сообщении.

Малочисленные группы с незарегистрированной символикой были замечены в Минске и доставлены в отделения для разбирательства.

Также в некоторых районах были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами, добавили в МВД.

Госавтоинспекция Минска ранее заявила, что автомобилисты, которые сигналят в знак протеста во время акций, будут лишаться прав.