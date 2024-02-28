Король Норвегии Харальд V проходит лечение в больнице в Малайзии

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Король Норвегии Харальд V по-прежнему остается в больнице в Малайзии после диагностированной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба королевского дворца в Осло.

"Король Норвегии заболел во время поездки и был госпитализирован для прохождения лечения от инфекции", – цитирует заявление агентство Bernama.

В медицинском учреждении монарх получает квалифицированную помощь не только местных, но и норвежских специалистов в области медицины.

О госпитализации Харальда V стало известно накануне. 87-летний правитель отправился в Малайзию на отдых. Детальной информации о состоянии короля не сообщалось.

