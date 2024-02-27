Короля Норвегии госпитализировали с инфекцией в Малайзии

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87-летнего короля Норвегии Харальда V госпитализировали в Малайзии из-за инфекции. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на представителей королевской семьи.

По данным СМИ, монарх находился в Малайзии на отдыхе. Сейчас он получает всю необходимую помощь как от местных, так и от норвежских врачей, сообщили в королевской семье.

В начале февраля стало известно, что британский король Карл III болен раком. По словам монарха, он уже приступил к лечению.

В прессе при этом писали, что Лондон уже разработал план похорон Карла III, который назвали операцией "Менайский мост". Журналисты утверждают, что этот план никак не связан с обнаруженным у короля онкозаболеванием.

Недавно появилась информация о том, что Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему – настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне. В СМИ отметили, что монарх сблизился с ним в 1997 году и с тех пор прислушивается к его советам.

Новости мира: у короля Великобритании Карла III диагностировали рак