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В мире

11:51

Хиллари Клинтон запустит подкаст

за рубежом политика

Фото: АР/Invision/Richard Shotwell

Кандидат от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон запустит подкаст, сообщает "Газета.ру". Сделать это она планирует до конца весны.

Это позволит демократам заявить о себе в ходе президентской кампании 2020 года. Коме того, в подкасте бывший госсекретарь собирается поразмышлять об итогах выборов 2016 года, где она баллотировалась на пост президента США.

В конце 2018 года Дональд Трамп заявил, что хотел бы сразиться с Хиллари Клинтон на президентских выборах. Так он отреагировал на слова Клинтон, что она не исключает возможности вновь баллотироваться на пост президента страны, чтобы в январе 2021 года в Белый дом пришел демократ.

По словам Трампа, ему нравятся все кандидаты от Демократической партии, и он не видит никого, с кем бы не хотел сразиться на выборах.

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