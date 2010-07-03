В Сети обсуждают поведение Порошенко в Запорожье

Видео: Тетяна Висоцька/youtube.com

В соцсетях обсуждают видео, на котором, предположительно, Петр Порошенко срывает шапку с женщины. Инцидент произошел 27 февраля во время поездки президента Украины в Запорожье. Запись разместила на YouTube журналист Татьяна Высоцкая.

На видео запечатлен момент, когда одна из собравшихся на встрече с Порошенко пытается что-то ему сказать, однако с женщины срывают головной убор и затем кидают в нее. Пользователи Сети расходятся во мнении: сделал ли это глава государства или его охранник.

В конце января поводом для обсуждения стал снимок, на котором Петра Порошенко заметили в пиджаке, заправленном в брюки. Ситуация произошла во время встречи Порошенко со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном в рамках визита украинского президента в Израиль. У Порошенко смялся пиджак и зацепился за ширинку.

Также внимание пользователей интернета привлекла странная речь Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев – Борисполь. Украинский лидер невнятно поприветствовал старт маршрута. Судя по видео, чиновники за его спиной не могли сдержать улыбок. Экспресс сломался на следующий день. Поезд перестал заводиться, некоторые пассажиры покинули состав, чтобы успеть на рейсы.