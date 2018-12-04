"Веселое" выступление Петра Порошенко начали обсуждать в Сети

Странная речь президента Украины Петра Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев – Борисполь привлекла внимание пользователей интернета, передает РИА Новости.

Украинский лидер невнятно поприветствовал старт маршрута. Судя по видео, чиновники за его спиной не могли сдержать улыбок.

Комментаторы в соцсетях считают, что Порошенко был пьян. Бывший спикер СБУ Станислав Речинский на своей странице на Facebook написал, что это не первый подобный случай.

"Он реально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже язык заплетался", – пояснил он.

Экспресс сломался на следующий день. Поезд перестал заводиться, некоторые пассажиры покинули состав, чтобы успеть на рейсы.