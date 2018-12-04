04 декабря 2018, 17:21В мире
"Веселое" выступление Петра Порошенко начали обсуждать в Сети
Фото: YouTube/Vadim Kochnev
Странная речь президента Украины Петра Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев – Борисполь привлекла внимание пользователей интернета, передает РИА Новости.
Украинский лидер невнятно поприветствовал старт маршрута. Судя по видео, чиновники за его спиной не могли сдержать улыбок.
Комментаторы в соцсетях считают, что Порошенко был пьян. Бывший спикер СБУ Станислав Речинский на своей странице на Facebook написал, что это не первый подобный случай.
"Он реально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже язык заплетался", – пояснил он.
Экспресс сломался на следующий день. Поезд перестал заводиться, некоторые пассажиры покинули состав, чтобы успеть на рейсы.