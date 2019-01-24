Сеть смеется над заправившим пиджак в штаны Порошенко

Пользователи соцсетей обсуждают фотографию президента Украины Петра Порошенко, на которой его заметили в пиджаке, заправленном в брюки. Снимок опубликовала в Facebook блогер Татьяна Монтян.
Ситуация произошла во время встречи Порошенко со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном в рамках визита украинского президента в Израиль. У Порошенко смялся пиджак и зацепился за ширинку.
Фотография быстро стала популярной и вызвала бурную реакцию. Многие отметили, что Порошенко уже не первый раз появляется на публике в неопрятном и странном виде. Люди сделали вывод, что это является частью его имиджа, и предположили, что таким образом он стремится показать, что он "простой украинский парень".
Ранее Порошенко заявил, что снизит "российское влияние" на предстоящие президентские и парламентские выборы на Украине. На встрече с главами иностранных диппредставительств в Киеве политик пообещал сделать все, что от него зависит. Порошенко отметил, что РФ якобы полным ходом ведет операцию по влиянию на украинские выборы.
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