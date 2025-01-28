The Warsaw: семья польских миллиардеров установит самую высокую в мире статую Девы Марии

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Семья польских миллиардеров установит самую высокую статую Девы Марии в мире. Об этом сообщает портал The Warsaw.

По данным источника, статуя будет установлена в гмине Кикул Куявско-Поморского воеводства, где проживают главные спонсоры строительства монумента – миллиардеры Роман и Гражина Каркосики.

Отмечается, что фигура будет высотой 40,6 метра, а постамент короны, который будет выполнять функцию смотровой площадки, – 15 метров. Новый памятник станет выше статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро, которая составляет 38 метров.

Работы по созданию и установке статуи планируют завершить к середине 2026 года.

Ранее сообщалось, что власти Одессы предложили переименовать названное в честь русского поэта Александра Пушкина дерево "Пушкинский платан" на "Западный платан". Растение попало в список объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики.

Дерево является ботаническим памятником природы местного значения и объектом природно-заповедного фонда Одесской области.