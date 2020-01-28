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В мире

16:31

Мэр Уханя объявил о намерении подать в отставку – СМИ

за рубежом

Фото: AP Photo/Arek Rataj

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван намерен уйти в отставку в знак признания своей вины за распространение коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

"Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", – сказал глава города.

Он добавил, что решение закрыть город, в котором проживают более 10 миллионов человек, было принято впервые в истории человечества. Такая мера была необходима, сказал Сяньван, однако этим город заработал себе плохую историческую репутацию.

"Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город. Мы предоставляем продукты, готовые обеды и медицинское обслуживание тем, кто находится под карантином по месту жительства", – подчеркнул он.

Однако мэр признал, что некоторые водители отказывались доставлять грузы в больницы из-за опасения заразиться новым заболеванием.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. К настоящему моменту случаи заражения также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 4,5 тысячи человек. Более 100 человек погибло. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

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