В Абхазии началась акция протеста из-за передачи госдачи в Пицунде России

Фото: ТАСС/Константин Лейфер

В Абхазии началась бессрочная акция протеста у здания парламента, ее инициировали противники передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России. Об этом сообщает ТАСС.

На 27 декабря в парламенте республики назначено рассмотрение вопроса о ратификации соглашения о передаче госдачи "Пицунда" в российскую собственность. Соглашение не предусматривает передачу России земли, на которой находится дача, в собственность передаются только здания.

Оппозиция считает, что данный документ необходимо доработать, так как он противоречит конституции Абхазии.

Ранее сообщалось, что новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота (ВМФ) России появится на побережье Черного моря в Абхазии. Москва и Сухум уже подписали соответствующее соглашение.

До этого Владимир Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости. Он добавил, что отношения между двумя странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства.



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