Таец выставил на продажу амбру кашалота стоимостью миллионы долларов

Фото: 123RF.com/matarile

Офицер военно-морских сил Таиланда Краисом Нунпрадит выставил на продажу большой сгусток амбры кашалота, стоимость которого оценивается в миллионы долларов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Newsflare.

Со слов мужчины, сгусток ценного материала для парфюмеров попал в его сети 9 лет назад. Нунпрадит заподозрил, что это амбра кашалота, но для достоверности отправил вещество на анализ ученым из университета принца Сонгкла в таиландском городе Хатъяй. Специалисты подтвердили, что мужчина оказался прав.

В общей сложности Нунпрадит владеет 55 килограммами амбры, которая на черном рынке продается за миллионы долларов. Мужчина признался, что все это время хранил ценное вещество, потому что опасался преследования тех, кто захочет его присвоить.

О продаже амбры Нунпрадит задумался, когда оказался в финансовом кризисе. Он подчеркнул, что готов расстаться со своей находкой за миллион батов (2,4 миллиона рублей), но не хочет делать это через посредников.

Ранее француз нашел золотые слитки, когда выкапывал яму для бассейна во дворе дома. Мужчина сообщил о своей находке Региональному управлению культурных дел. Экспертиза подтвердила, что найденный клад не имеет криминального следа и не представляет археологической ценности. В соответствии с законом о присвоении прав собственности тому, кто обнаружил клад на своем участке при отсутствии других претендентов, французу удалось оставить права на золотые слитки за собой.