Австрийская деревня Fucking сменит название из-за наплыва туристов

17:59
Фото: телеграм-канал Nur Österreich
Жители деревни Фуккинг (Fucking) в Австрии решили изменить ее название из-за усталости от постоянного наплыва туристов, приезжающих сфотографироваться с указателями с "нецензурной" надписью. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что раздражение местных жителей вызывают и постоянные похищения указателей – за несколько лет туристы украли огромное количество дорожных знаков и вывесок.
На самом деле название деревни никак не связано с английским значением слова fucking. Фуккинг, а именно так произносится название деревни, происходит от имени человека по имени Фокко, который жил в этих местах в древности.
Предполагается, что местные жители переименуют Фуккинг в Фуггинг (Fugging), чтобы навсегда избавиться от причин для беспокойств.
Ранее сообщалось, что москвичка Мария Круглая ведет аккаунт в Instagram, где собирает смешные топонимы со всех областей России. В ее коллекции снимков с "Яндекс.Карт" уже есть остров Пятисотка, поселок Кола, реки Пика и Чу и множество других странно названных мест.
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