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В мире

17:59

Австрийская деревня Fucking сменит название из-за наплыва туристов

за рубежом

Фото: телеграм-канал Nur Österreich

Жители деревни Фуккинг (Fucking) в Австрии решили изменить ее название из-за усталости от постоянного наплыва туристов, приезжающих сфотографироваться с указателями с "нецензурной" надписью. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что раздражение местных жителей вызывают и постоянные похищения указателей – за несколько лет туристы украли огромное количество дорожных знаков и вывесок.

На самом деле название деревни никак не связано с английским значением слова fucking. Фуккинг, а именно так произносится название деревни, происходит от имени человека по имени Фокко, который жил в этих местах в древности.

Предполагается, что местные жители переименуют Фуккинг в Фуггинг (Fugging), чтобы навсегда избавиться от причин для беспокойств.

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