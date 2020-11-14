Станцию Ховрино Ленинградского направления переименовали

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы
Железнодорожную платформу "Ховрино" Ленинградского направления переименовали. Теперь она называется "Грачевская". Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.
Новое название дали в честь расположенной рядом усадьбы Грачевка.
"Уже на следующей неделе это название зазвучит в поездах, будет внесено в билетные автоматы и мобильные приложения. Также мы заменим навигационные элементы", – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что имя выбрали сами горожане путем голосования на Едином транспортном портале Москвы.
Сообщается, что названием "Ховрино" теперь будет именоваться новая станция. Ее планируют открыть до конца года.
"Здесь появится удобная пересадка на метро "Ховрино" и автовокзал "Северные ворота". Дорога займет всего 5 минут", – заключили в Дептрансе.
Ранее стало известно, что в Москве до конца года могут открыть три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о станциях "Мневники", "Карамышевская" и "Электрозаводская".
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