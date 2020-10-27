Мужчина попытался вынести из Лувра скульптуру XVIII века

Фото: AP/TASS/Kamil Zihnioglu

Мужчина попытался вынести из парижского Лувра старинную скульптуру. Об этом информирует телеканал BFMTV.

По имеющейся информации, экспонат хотел украсть активист из Демократической Республики Конго Эмери Мвазулу Диябанза. На глазах у посетителей он схватил скульптуру и попытался скрыться в неизвестном направлении.

В музее отметили, что указанная скульптура датируется XVIII веком. Она была создана в Азии на индонезийском острове Флорес.

Во время задержания стал понятен мотив мужчины. Он объяснил свои действия попыткой вернуть африканское наследие.

Известно, что активист уже привлекался к ответственности в связи с подобным инцидентом. Тогда он получил штраф в размере 1 тысячи евро.

Заседание по новому инциденту с участием мужчины намечено на 3 декабря.

Ранее в Париже украли еще одно произведение Бэнкси. Сообщалось, что неизвестные похитили крупномасштабное изображение серой мыши с платком на лице, держащей в руках резак.