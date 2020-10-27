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В мире

00:39

Власти Чехии ввели запрет на свободное перемещение по стране в ночное время

за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Правительство Чехии ввело новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роман Прымула.

Сообщается, что в Чехии будет введен запрет на свободное перемещение. Он начнет действовать в ночное время.

"С 28 октября до 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 04:59 по территории Чехии", – передает ТАСС слова Прымулы.

Министр отметил, что ранее введены ограничения не смогли дать должного эффекта в борьбе с COVID-19.

"Правительство приняло решение их (ограничения. – Прим. Ред.) усилить", – пояснил Прымула.

Ранее в Чехии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили собираться группами. Сообщалось, что рядом могут находиться не более шести человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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