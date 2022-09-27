Глава ВОЗ заявил, что стал получать сообщения с угрозами на фоне пандемии

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в свете пандемии коронавируса стал получать сообщения с угрозами.

"Много сообщений с угрозами жизни. <...> Угрозы направляют мне прямо посредством СМС. Не знаю, откуда они получили мой номер", – рассказал он в интервью газете The Washington Post.

При этом глава ВОЗ не уточнил, от кого именно ему поступают угрозы. В публикации отмечается, что теперь дома у Гебрейесуса установлена сигнализация, а подчиненные предлагают ему нанять постоянную охрану.

Он также заявил, что пока считает преждевременным говорить о том, что пандемия COVID-19 прекратилась.

Ранее Гебрейесус заявил, что число госпитализаций и смертность от COVID-19 могут вырасти с наступлением холодов. Он также рассказал, что распространяющиеся на сегодняшний день подвиды "Омикрон"-штамма более заразны, чем прошлые.