Американская компания выплатит 1,4 млн долларов за нарушение санкций против России

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Компания Cameron International выплатит американскому Минфину 1,4 миллиона долларов за контракты на поставку продукции "Газпрому" и нарушение санкций против России. Об этом говорится в заявлении финансового ведомства США.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США объявило о достижении соглашения на 1 423 766 долларов с <...> Cameron International, являющейся поставщиком товаров и услуг для нефтегазовой отрасли и дочерней структурой Schlumberger Limited", – говорится в документе.

По данным американского ведомства, нарушением антироссийских санкций и стали "утвержденные" с "Газпром нефть шельф" контракты с 2015 по 2016 год.

Также отмечается, что компания "согласилась оплатить потенциальную гражданско-правовую ответственность" за "очевидные" нарушения четвертой директивы Минфина Соединенных Штатов, она подразумевает запрет на поставки компаниям из России услуг по бурению оборудования для арктического шельфа.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект, в котором рекомендуется ввести санкции против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов из РФ. Уточнялось, что поправку члены нижней палаты конгресса поддержали за час до принятия самого документа.