США испытали гиперзвуковую ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука

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Американские специалисты провели испытание гиперзвуковой ракеты, скорость которой в пять раз выше скорости звука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление перспективных исследовательских программ Минобороны США.

"Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", – отмечается в заявлении.

Как сообщается, при проведении испытаний главные поставленные задачи были достигнуты.

Разработчиком ракеты выступил американский концерн Raytheon Technologies.

Ранее сообщалось, что ВКС России успешно испытали новую противоракету. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС Сергея Грабчука, серия испытаний позволила подтвердить заложенные характеристики, боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью.