Россиянку в шортах спасли из ледового плена в Альпах

Фото: facebook.com/airzermatt.ch

Проживающая в Германии россиянка двое суток находилась в расщелине на альпийском леднике Гренц. При этом девушка была в шортах и без специального снаряжения, передает News.ru.

Стало известно, что туристка 23 августа в одиночку отправилась на ледник. Ее удалось найти спасателям Швейцарии. По информации оперативной службы, в узкую ледяную расщелину глубиной 10-15 метров она рухнула, когда гуляла. Спустя два дня крики помощи услышали альпинисты, которые позвали спасателей.

При это россиянка, которая была спасена из ледового плена, получила легкую степень переохлаждения. Выяснилось, что о планах любительницы экстремального отдыха никто не знал и не заметил ее отсутствия.

Ранее группу туристов из Москвы спасли в горах Крыма. Их обнаружили на труднодоступном скальном участке.