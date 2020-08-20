Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Группу туристов из Москвы спасли в горах Крыма, сообщает РИА Новости. Четверо москвичей сбились с тропы по пути на вершину горы Демереджи на южном берегу полуострова.

Их обнаружили на труднодоступном скальном участке. С помощью альпинистского снаряжения отдыхающих эвакуировали со скальных обрывов на плато. Затем их вывели из горно-лесной зоны к личному автомобилю.

Отмечается, что медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее туристка из Москвы застряла в кустах ежевики в Крыму. На место выехала дежурная смена отряда "Крым-Спас" в составе четырех человек. Спасатели обрезали ветки и с помощью лестницы аккуратно достали туристку. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

До этого семилетняя девочка во время отдыха в Крыму спасла пятилетнего мальчика, который упал в бассейн. Инцидент произошел на территории частного отеля пригорода Судака.

