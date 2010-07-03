Американский сенатор Мерфи пожаловался на отказ в визе РФ

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Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что ему было отказано в российской визе. Об этом он написал на своем сайте.

"К сожалению, российское правительство продолжает изолировать свою страну, блокируя наш визит, и еще несколько других в последнее время", – сказано в заявлении Мерфи.

Сенатор от штата Коннектикут подчеркнул важность диалога между Москвой и Вашингтоном в периоды тяжелых отношений. При этом отмечается, что Мерфи сам неоднократно выступал с критикой Кремля.

Ранее об отказе в визе РФ сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. Он рассказал, что планировал посетить Россию в составе делегации Конгресса.

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что сенатор не обращался за визой. Как впоследствии пояснили в МИД России, Джонсон знал, что включен в российский "стоп-лист" в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.