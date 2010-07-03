В Египте нашли двойника Стива Джобса

Фото: телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"

В Сети появилось фото мужчины, крайне похожего на одного из основателей корпорации Apple Стива Джобса. Снимок сделали в Египте, сообщает News.ru.

Мужчина сидит за столом на улице в компании приятелей – обращает на себя внимание не только похожесть прически, бороды и очков, но и задумчивая, немного отрешенная поза, которую сам Джобс неоднократно принимал на публике.

Вместе с тем пользователи Reddit отметили, что "двойник" не носит Apple Watch и черную водолазку, так что сходство вышло все-таки не полным.

Американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс был одним из основателей, председателем совета директоров и CEO корпорации Apple, а также – одним из основателей и CEO киностудии Pixar. В 2011 году он скончался от рака поджелудочной железы после восьми лет борьбы с болезнью.