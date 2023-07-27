Лондонский суд отклонил иск принца Гарри к издательству NGN о прослушке его телефона

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Высокий суд Лондона согласился рассмотреть иски, поданные принцем Великобритании Гарри к издательству News Group Newspapers Ltd (NGN) медиамагната Руперта Мердока. Один из исков, связанный с прослушиванием телефона принца, был отклонен из-за слишком поздней подачи.

Отмечается, что принц Гарри подал в суд на NGN, в состав которого в том числе входят издания The Times, The Sun и другие, говоря о том, что издательство незаконно собирало информацию о его жизни. Вторым истцом по этому делу проходит английский актер Хью Грант.

В июне этого года сын британского короля Карла III стал первым членом королевской семьи за 132 года, который давал показания в суде, в которых он заявлял, что некоторые журналисты могли прослушивать его телефон на протяжении 15 лет.

При этом издание NGN в апреле отмечало, что срок подачи иска давно истек. Принц Гарри отмечал, что его мобильник могли прослушивать с 1996 по 2011 год, передает Reuters.

"Я считаю, что заявление герцога о перехвате голосовой почты имеют срок давности, как применительно к NGN, так и к The Sun. У него нет реальной перспективы доказать в суде, что до установленной даты он не знал и не мог при разумном усердии выявить факты, которые подтвердили бы обоснованность претензии в этом отношении", – заявлял судья во время процесса.

Как сообщает The Daily Telegraph, рассмотрение дела начнется только в январе следующего года.

Ранее сообщалось, что принц Гарри выступит в качестве свидетеля на суде против компании Mirror Group Newspapers в рамках иска о возмещении ущерба за предполагаемый незаконный сбор информации о его личной жизни.

Разбирательство по его делу касается незаконного сбора информации журналистами Mirror в период с 1995 по 2011 год. Как утверждает герцог, около 140 статей, опубликованных в период с 1996 по 2010 год, содержали информацию, полученную путем использования услуг частных детективов и взлома телефона.



Принц Гарри обвинил издателя Daily Mirror в незаконном сборе информации о себе