В Анголе найден, возможно, крупнейший за последние 300 лет розовый алмаз – СМИ

Фото: AP Photo/Vincent Yu

Розовый алмаз, который может оказаться наиболее крупным в своем роде за последние 300 лет, найден в Анголе, сообщает телеканал 9News.

Алмаз назвали Луло Розе. Австралийская компания Lucapa обнаружила его на ангольском месторождении Луло в июле.

Уточняется, что алмаз намерены продать на международном аукционе.

Ранее сообщалось, что компания Petra Diamonds продала редчайший алмаз голубого цвета, добытый в ЮАР.

Камень весом 39,3 карата ушел с молотка более чем за 40 миллионов долларов. Он стал одним из самых дорогих необработанных алмазов, когда-либо проданных на мировом рынке драгоценных камней.

