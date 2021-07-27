В Турции призвали Россию смириться с поставками вооружений на Украину

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Переговоры Турции и Украины по вопросам поставок оружия не должны влиять на отношения Анкары с Москвой. Такое мнение в разговоре с "Лентой.ру" выразил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.

"Западные страны, США и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы стремимся поддерживать отношения на хорошем уровне", – сказал он.

Профессор подчеркнул, что Турция и дальше будет развивать отношения с Украиной. РФ придется с этим смириться. При этом пара десятков турецких беспилотников не позволят Киеву обойти Москву по военной мощи.

Хасан Унал уверен, что хорошие отношения Турции с Россией и Украиной позволили бы республике стать посредником между двумя странами.

"Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и она не должна видеть это в таком свете", – заключил специалист.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину мирно решить противоречия. Также он подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

