СМИ узнало о реакции Турции на предостережение Лаврова по Украине

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Турецкие высокопоставленные дипломатические источники прокомментировали призыв главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова не подпитывать милитаристический настрой Украины. Об этом сообщает газета Türkiye.
12 апреля распространилась информация о том, что Турция продала Киеву несколько ударных беспилотников Bayraktar, в связи с чем Лавров призвал турецкую сторону проанализировать ситуацию, "вечные воинствующие заявления киевского режима" и предостерег ее от того, чтобы она подпитывала милитаристские настроения.
"Если Россия тоже захочет купить ударные БПЛА, мы и ей продадим", – заявили в правительстве Турции.
Ранее в МИД Турции заявили, что не поддерживают какую-либо из сторон в кризисе на Украине.
Там отметили, что выступают только за мирный и дипломатический путь решения проблемы и поддерживают инициативу Украины в виде "Крымской платформы", цель которой – сближение народов, проживающих на полуострове.
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