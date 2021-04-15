В МИД Турции заявили, что не поддерживают какую-либо из сторон в кризисе на Украине

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Турция не поддерживает какую-либо из сторон в кризисе на Украине, сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, у Анкары хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.

"Мы выступаем за решение проблемы мирным и дипломатическим путем. Наши отношения с каждой из стран не должны влиять на отношения с другими государствами. В недопонимании между Россией и Украиной мы не поддерживаем какую-либо из сторон", – сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России. По его словам, Турция выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Он отметил, что поддерживает инициативу Украины в виде "Крымской платформы", цель которой – сближение народов, проживающих на полуострове.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.