Связанный с термином "стокгольмский синдром" преступник скончался в Швеции

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Шведский преступник Клар Улофссон, который связан с термином "стокгольмский синдром", скончался в Швеции в возрасте 78 лет после продолжительной болезни, сообщает газета Dagens ETC со ссылкой на его семью.

Улофссон – один из самых известных и обсуждаемых преступников в Швеции. В 1973 году он принял участие в ограблении банка на площади Норрмальмсторг в Стокгольме. Попытку ограбления совершил тюремный друг Улофссона Ян-Эрик Ульссон.

Ульссон пришел в здание банка, а после приезда полиции взял в заложники четырех сотрудников банка, потребовал три миллиона шведских крон, а также чтобы к нему привели сокамерника Улофссона. Вдвоем они шесть дней удерживали сотрудников банка в хранилище.

При этом после освобождения заложники защищали похитителей, отказались дать против них показания в суде и собрали средства для юридической помощи преступникам. Этот случай позволил психиатру и криминалисту Нильсу Бейеруту сформулировать понятие "стокгольмский синдром".

Стокгольмский синдром – это психологический феномен, при котором у заложников формируется эмоциональная зависимость и привязанность к похитителям. Это не психологическое заболевание, а реакция на травмирующую ситуация.

В ходе судебного разбирательства Улофссон доказал, что он не помогал Ульссону, а пытался спасти заложников. С него сняли все обвинения и отпустили.

Ранее в Японии впервые с 2022 года был казнен преступник. Его приговорили к высшей мере наказания еще в 2021 году за убийство девяти человек. По версии следствия, 34-летний Такахиро Сираиси использовал соцсети и находил склонных к суициду подростков, после чего звал их к себе домой и убивал.