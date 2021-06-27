Киркорова убрали из черного списка Минкульта Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Певца Филиппа Киркорова исключили из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве ранее представили обновленную версию документа.

"Согласно новому письму Службы безопасности Украины (СБУ) с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Минкульт исключает Киркорова из этого списка", – заявила украинская сторона.

В Минкульте уточнили, что СБУ ранее не предоставляла причины как включения, так и исключения людей из списка тех, на кого действуют ограничительные меры.

Министерство культуры Украины внесло Филиппа Киркорова в перечень людей, представляющих угрозу национальной безопасности страны, 24 июня текущего года. Конкретная причина данного решения не называлась.