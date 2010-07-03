Президент Туниса попал в больницу

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Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси попал в военную больницу столицы из-за сильного недомогания, сообщает РИА Новости. 92-летнему главе государства стало плохо утром 27 июня.

В четверг два террорита-смертника подорвались в центре Туниса. Взрыв сначала случился на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Подорвался полицейский автомобиль. Вскоре в том же районе смертник подорвался на автостоянке.

По данным местных СМИ, из-за второго взрыва (он произошел рядом со зданием управления по борьбе с терроризмом) могли погибнуть люди. На данный момент известно о 5–9 пострадавших. По данным арабского телеканала "Аль-Хадас", при взрыве погиб один полицейский.

Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.