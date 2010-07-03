Россияне не пострадали при взрывах в столице Туниса

Россияне не пострадали при взрывах, которые ранее прогремели в столице Туниса. Это подтвердило посольство России в Тунисе, передает РИА Новости.

"Мы находимся в постоянном контакте с компетентными властями страны. И на данный момент информации о пострадавших среди российских граждан нет", – сообщили агентству.

Ранее туроператоры призвали россиян, которые могут оказаться в столице Туниса, избегать мест массового скопления людей.

"Мы рекомендуем избегать мест массового скопления людей и обращать внимание на сообщения местных органов власти в связи с произошедшими взрывами", – сказал директор Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с Агентством "Москва".

Ранее в четверг, 27 июня, два террорита-смертника подорвались в центре Туниса. Взрыв сначала случился на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Подорвался полицейский автомобиль. Вскоре в том же районе смертник подорвался на автостоянке.

По данным местных СМИ, из-за второго взрыва (он произошел рядом со зданием управления по борьбе с терроризмом) могли погибнуть люди. На данный момент известно о 5-9 пострадавших. По данным арабского телеканала "Аль-Хадас", при взрыве погиб один полицейский.

