Россияне не пострадали при взрывах в столице Туниса

Россияне не пострадали при взрывах, которые ранее прогремели в столице Туниса. Это подтвердило посольство России в Тунисе, передает РИА Новости.
"Мы находимся в постоянном контакте с компетентными властями страны. И на данный момент информации о пострадавших среди российских граждан нет", – сообщили агентству.
Ранее туроператоры призвали россиян, которые могут оказаться в столице Туниса, избегать мест массового скопления людей.
"Мы рекомендуем избегать мест массового скопления людей и обращать внимание на сообщения местных органов власти в связи с произошедшими взрывами", – сказал директор Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с Агентством "Москва".
Ранее в четверг, 27 июня, два террорита-смертника подорвались в центре Туниса. Взрыв сначала случился на оживленной центральной улице рядом с посольством Франции и зданием МВД. Подорвался полицейский автомобиль. Вскоре в том же районе смертник подорвался на автостоянке.
По данным местных СМИ, из-за второго взрыва (он произошел рядом со зданием управления по борьбе с терроризмом) могли погибнуть люди. На данный момент известно о 5-9 пострадавших. По данным арабского телеканала "Аль-Хадас", при взрыве погиб один полицейский.
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