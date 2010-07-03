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16:58

На пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

за рубежом происшествия

16:58

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Фото: телеграм-канал "Силовики"

На новом стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева треснула еще одна стеклянная панель, сообщает ТАСС.

По данным украинских СМИ, это произошло во время замены другой стеклянной панели, треснувшей за день до этого.

Накануне две стеклянные панели нового пешеходного моста в Киеве треснули. Переправу оцепили, людей экстренно эвакуировали.

Отмечается, что стеклянное покрытие могло испортиться после того, как "группа неизвестных активно прыгала на нем".

Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявил, что просто так, учитывая толщину и характеристики моста, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма, отметил он.

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открылся 25 мая. Стоимость моста достигает порядка 630 миллионов рублей.

Мост оказывался в центре скандала и ранее. В начале месяца швейцарские архитекторы удивились, что сооружение возводится якобы по их проекту.

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за рубежом происшествия

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