Росавиация, Ростуризм и МИД готовят вывоз российских туристов из Латинской Америки

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Федеральное агентство по туризму сообщило, что изучается возможность вывоза российских граждан из Латинской Америки. По информации представителей Ростуризма, доставлять россиян домой будут совместно с МИД РФ и Росавиацией, передает РИА Новости.

Планируется, что транспортировка граждан РФ на родину будет осуществлена чартерным лайнером авиакомпании Azur Air. В настоящий момент точных данных о том, скольким соотечественникам требуется помощь, нет.

До этого в Ростуризме говорили, что к 31 марта из-за рубежа планируется вывезти всех организованных туристов.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось.

Известно, что общее число заболевших коронавирусом в России перевалило за тысячу и достигло 1036 человек. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны.