Умер выживший при крушении самолета с "Шапекоэнсе" журналист

Фото: ТАСС/AP Photo/Fernando Vergara

Журналист Рафаэль Хенцель, который уцелел при крушении самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", скончался в 45 лет от сердечного приступа.

По данным Globo, Хенцель потерял сознание, когда играл в футбол в городе Шапеко. Его довезли до больницы, но врачи не смогли спасти журналиста. Соболезнования в связи со смертью Хенцеля уже выразили в "Шапекоэнсе".

Автокатастрофа произошла в конце ноября 2016 года вблизи Медельина. На борту упавшего самолета самолета находились девять членов экипажа и 68 пассажиров. Среди них были игроки и персонал футбольного клуба, летевшие на первую встречу финала Южноамериканского кубка. Выжили только шесть человек, включая Хенцеля.