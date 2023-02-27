Пожилую американку похоронили в гробу в стиле конфет M&M’s

Фото: tiktok.com/@itsmeroundtree

Американская семья похоронила бабушку в гробу, созданном в стиле большого драже M&M’s. Об этом информирует Esquire.

Мэри Эстер Стокс Мартин Галли по профессии была учительницей, ее звали Мэри Мартин. Ее воспитанники часто дарили ей конфеты M&M’s, таким образом обыгрывая инициалы педагога. Они приносили и разные сувениры, которые связаны с драже. Мартин благодаря этому смогла собрать коллекцию предметов с изображением M&M’s.

Перед своей кончиной пожилая учительница попросила семью похоронить ее в большой конфете американской компании. Мартин лично разработала дизайн гроба, а один из ее сыновей создал его. Гроб выполнен в синем цвете, глаза огромного драже закрыты, а руки сложены на животе. Под ладонями находятся маленькие конфеты M&M’s, на каждой из которых написаны имена шести детей и 57 внуков погибшей.

Гроб много лет стоял у Мартин дома. Вся семья американки пришла на похороны в разноцветных футболках и шапках персонажей M&M’s.

"Бабушка, теперь ты можешь спать спокойно. Я люблю тебя. Ты была права, нам всем понравился твой гроб", – написал внук женщины Скотт Раундтри в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что производитель шоколадных конфет M&M’s временно перестанет использовать в рекламе говорящих персонажей в связи с критикой в их адрес.

В январе прошлого года облик персонажей был обновлен в более современную сторону, однако это вызвало резкую критику у пользователей Сети и консервативных СМИ.

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