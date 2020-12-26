Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине

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Не менее четырех человек получили ранения в результате стрельбы в Берлине в субботу, 26 декабря. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел в районе Кройцберг. Изначально появилась информация о трех пострадавших.

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Участники конфликта разыскиваются, причем в операции задействован вертолет.

По данным Bild, инцидент произошел вблизи офиса партии Социал-демократической партии Германии. Здесь обнаружили трех раненых.

Несколько дней назал неизвестный убил трех жандармов во Франции. Стрельба произошла в коммуне Амбер. Спустя некоторое время злоумышленника обнаружили мертвым.

