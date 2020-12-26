Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

00:58

Лукашенко рассказал, что не будет прививаться от COVID-19

за рубежом общество

Фото: БелТА/ТАСС/Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Белорусский лидер заявил, что он в этом плане относится к "скептикам".

"Я уже министру (здравоохранения. – Прим. ред.) сказал, он одобрил это, <...> что я вакцинироваться, прививаться не буду", – отметил Лукашенко.

При этом глава Белоруссии подчеркнул, что весной в стране планируется вакцинировать 1,2 миллиона граждан.

"А сколько будет – это зависит от вас (медиков. – Прим. ред.). Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", – сказал Лукашенко во время общения с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

Позже в стране рассчитывают выйти на показатель в 5,5 миллиона прошедших вакцинацию. Официальная статистика сообщает, что население республики на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.

Ранее власти Белоруссии приняли решение закрыть для граждан выезд из страны через наземные пункты. Соответствующие меры вызваны ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Белоруссия закроет границы для иностранцев

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать