Лукашенко рассказал, что не будет прививаться от COVID-19

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Фото: БелТА/ТАСС/Николай Петров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
Белорусский лидер заявил, что он в этом плане относится к "скептикам".
"Я уже министру (здравоохранения. – Прим. ред.) сказал, он одобрил это, <...> что я вакцинироваться, прививаться не буду", – отметил Лукашенко.
При этом глава Белоруссии подчеркнул, что весной в стране планируется вакцинировать 1,2 миллиона граждан.
"А сколько будет – это зависит от вас (медиков. – Прим. ред.). Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это", – сказал Лукашенко во время общения с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.
Позже в стране рассчитывают выйти на показатель в 5,5 миллиона прошедших вакцинацию. Официальная статистика сообщает, что население республики на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
Ранее власти Белоруссии приняли решение закрыть для граждан выезд из страны через наземные пункты. Соответствующие меры вызваны ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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