Эксперт прокомментировал окончание военного положения на Украине

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Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал окончание военного положения на Украине, сообщает RT.

По его словам, в преддверии президентской гонки, которая начнется на Украине 31 декабря, события в стране могут развиваться по-разному. К примеру, он не исключил, что Петр Порошенко попытается прибегнуть к очередным провокационным действиям.

Денисов отметил, что у украинского президента и его окружения есть три месяца, в рамках которых они могут пойти на любые провокации, чтобы попытаться снова ввести режим военного положения.

"Как следствие этого – отмена избирательной кампании и президентских выборов, чтобы остаться у власти", – пояснил он. Эксперт напомнил, что сейчас реальных шансов сохранить свою должность у Порошенко нет.

Ранее президент Украины заявил о завершении в стране военного положения. Порошенко отметил, что оно не повлияло на выборы президента страны, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Украинский лидер поручил министерству обороны, генштабу и МИД Украины проинформировать граждан страны о том, что было сделано в рамках военного положения.

Утром 26 декабря сообщалось, что на Украине подходит к концу 30-дневный срок военного положения, которое было объявлено 26 ноября. Поводом стал инцидент в Керченском проливе. 25 ноября ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые нарушили морскую границу РФ. Украинские военнослужащие находятся под арестом до 25 января.