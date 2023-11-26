Папа Римский Франциск сообщил, что у него диагностировали воспаление легких

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У Папы Римского Франциска обнаружили воспаление легких. Однако на климатической конференции ООН в Дубае 1 декабря он будет присутствовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на понтифика.

"Сегодня я не могу выступить из окна Апостольского дворца, потому что у меня воспаление легких", – сказал он.

До этого Папа Римский Франциск призвал Израиль и Палестину к урегулированию конфликта мирным путем и назвал поражением способ решения вопросов войной. По его мнению, виной состояния войны, в котором находится мир, является процветание оружейной промышленности, в которую инвестируются значительные средства. Он назвал текущее время "очень темным".

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине выгоден торговцам оружием. Понтифик также назвал украинский народ народом-мучеником с мученической историей. Он отметил, что сейчас некоторые страны отступают и перестают давать оружие Украине.

Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни впоследствии пояснил слова понтифика и подчеркнул, что они были частью размышлений Папы Римского о последствиях торговли оружием.

Папа Римский в традиционном пасхальном обращении вновь призвал к миру на Украине