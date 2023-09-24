Папа Римский Франциск назвал торговлю оружием одной из причин конфликта на Украине

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Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине выгоден торговцам оружием. Об этом сообщает RaiNews.

"Несколько месяцев назад один экономист сказал, что сегодня инвестиции, приносящие наибольший доход, – это оружейные фабрики, точно фабрики смерти", – заявил он.

Понтифик также назвал украинский народ народом-мучеником с мученической историей. Он отметил, что сейчас некоторые страны отступают и перестают давать оружие Украине.

"Начинается процесс, где мучеником точно станет украинский народ", – сказал Франциск.

Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни впоследствии пояснил слова понтифика и подчеркнул, что они были частью размышлений Папы Римского о последствиях торговли оружием. По его словам, Франциск таким образом подчеркнул, что те, кто торгуют оружием, не расплачиваются за последствия своего выбора, а оставляют расплату народам-мученикам.

Ранее сообщалось, что Кремль очень позитивно воспринял слова Папы Римского Франциска о наследии великой России. Накануне, выступая онлайн на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге, Папа Римский призвал ее участников не забывать о своем наследии. Он назвал их "наследниками великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи".