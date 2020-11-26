Бизнесмен из Нигерии привел на свадьбу шесть беременных от него подруг

Фото: Instagram/prettymikeoflagos

Скандальный бизнесмен из Нигерии пришел на свадьбу вместе с шестью беременными от него подругами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Майк Эз-Нвали Нвогу, известный по прозвищу Красавчик Майк, владеет ночным клубом в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе. Он известен всем, как любимец женщин.

Он стал гостем на свадьбе актера и комика Уильямса Учембы и его избранницы. Майк надел ярко-розовый костюм, а его шесть беременных подруг были в нарядах из одинаковой серебристой ткани. В момент фотосессии от демонстративно погладил по животу каждую из них.

"Это не кинематографический трюк... Мы просто живем своей лучшей жизнью", – написал бизнесмен в своем Instagram.

Это не первый неординарный поступок Красавчика Майка. В 2019 году он позировал с пятью женщинами в свадебных платьях, заявив, что мечтает жениться на двух бывших и трех нынешних подругах. В 2017 году его арестовали за то, что пришел на свадьбу с несколькими девушками на поводках.