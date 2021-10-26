Японская принцесса Мако вступит в брак

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Японская принцесса Мако, которая представляет одну из младших линий императорской семьи, вышла замуж, сообщает News.ru.

Избранником дочери наследного принца Акиcино стал ее однокурсник Кэю Комуро. Пара познакомилась в 2012 году во время учебы в Международном христианском университете в Токио.

Свадьба состоялась 26 октября. После того как влюбленные принесли клятвы верности, Мако потеряла статус члена династии, право на пособие и стала обычной подданной Японии с именем Мако Комуро.

Пара планирует некоторое время пожить в Токио, после чего переехать в США, где у жениха есть работа.

Незадолго до свадьбы Мако встретилась с родителями – принцем Акисино и принцессой Кика, а также с бывшими императором Акахито и императрицей Митико, которые приходятся ей дедушкой и бабушкой.

Японская общественность отрицательно восприняла брак 30-летней принцессы, посчитав ее избранника неподходящим.

Ранее сообщалось, что член королевской семьи Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера Эдоардо Мапелли Моцци. Церемония прошла в Виндзорском замке.

Бракосочетание посетили родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара. Кроме того, в списке почетных гостей были королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп – бабушка и дедушка невесты.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци обменялись клятвами в Королевской часовне Всех Святых в Винздорском парке.