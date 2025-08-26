Подросток из Египта умер, съев сухую лапшу быстрого приготовления

Фото: 123RF/alexandrmusuc

13-летний мальчик умер в египетском Каире после того, как съел три пачки сухой лапши быстрого приготовления, сообщает Daily Mail.

По данным журналистов, спустя полчаса после еды подросток пожаловался на сильную боль в животе, тошноту и повышенное потоотделение. Медики не смогли спасти ребенка.

Полиция вызвала на допрос владельца магазина, в котором была приобретена лапша. Правоохранители предположили, что продукт мог быть небезопасным, но результаты экспертизы показали, что качество лапши соответствовало стандартам.

Врачи установили, что к смерти мальчика могла привести кишечная непроходимость или проблемы с пищеварением, связанные с чрезмерным употреблением сухого продукта. Специалисты также подчеркнули, что подобная лапша может вызывать не только нарушения в работе кишечника, но и обезвоживание.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку в возрасте 1,5 года, которая подавилась фисташкой. Ребенок поступил в больницу с хрипами, одышкой и свистящим дыханием. Выяснилось, что инородное тело почти полностью перекрыло дыхательный просвет и успело обрасти грануляционной тканью.