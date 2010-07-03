Кусок курицы сбежал от посетителя ресторана

В кафе кусок курицы сбежал с тарелки

Посетителя кафе напугало блюдо из курицы. Один из кусков начал двигаться и спрыгнул со стола. Мужчина успел заснять видео.

Вирусное видео гуляет по Сети. Пользователи предполагают, что инцидент мог произойти в американском городе Майами. Есть также данные, что все случилось в азиатском заведении.

Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что видео – фейк, а мясо было оторвано с помощью скрытой веревки. Другие уверяют, что курица была очень свежая и у нее сработали нервные окончания. Пользователи пишут, что подобное происходит и с морепродуктами.

